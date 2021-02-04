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市消防救援支队提醒：居家防护，小心储存、使用酒精等消毒用品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.18 08:35

　　当前疫情防控形势严峻，不少人为做好居家防护，囤了不少酒精等消毒用品，市消防救援支队提醒市民：酒精属于易燃易爆物，大家在储存、使用过程中，一定要小心火灾隐患。

　　近日，广东揭阳一女子往容器内倒酒精时引发爆燃，将围观的一名女子、一名小孩身上的衣物引燃。无独有偶，前不久，在江苏徐州一家足疗店内，一名女店员往容器里倒酒精时，突然发生爆燃，形成火团。两起事故，都与储存、使用酒精不当有关。

　　市消防救援支队相关工作人员说，浓度为75%的酒精消毒液闪点(与火焰接触时发生闪火并立刻燃烧的最低温度)大约为22℃。市民在家中确实需要用酒精进行消毒时，切忌大量储存，建议使用小瓶装(不超过500毫升)的酒精；存放酒精处要远离火源、热源，防止阳光直射，避免因吸烟、做饭、使用电器开关插座等诱因引发火灾，也不要放置在儿童易触及的地方。

　　此外，工作人员建议，市民在室内使用酒精进行消毒前，要清理周边易燃、可燃物，在使用酒精消毒后的短时间内，不能在周边有做饭、打电话、吸烟、使用电蚊拍等行为；使用酒精进行消毒时，不要采取喷洒的方法，应采取擦拭的方法，且要保持室内通风；酒精在空气中浓度达到3%后，即使是衣服静电这种微弱的火花都可能引发爆炸，所以要防止酒精在局部喷洒浓度过大；千万不要往人身上大量喷洒酒精，也不要往带电的设备上喷洒酒精。

　　万一酒精起火，千万不要用水泼或用干燥的毛巾、衣物进行扑打，否则可能被酒精引燃造成火势蔓延；可将衣物、桌布床单或棉被等用水浸湿，盖在着火处，接着用水不停地浇在着火处，直到火熄灭，火势刚起时最容易被熄灭，可尽量利用身边物品及时灭火。(记者 郭秩铭 通讯员 王倩)
[ 责任编辑：崔利利]
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