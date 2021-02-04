洛阳市公交集团：严格落实防控措施 加强通风消毒工作

“请主动出示健康码、配合测量体温、戴好口罩乘车！”8月1日中午，在洛龙区一个公交站，一名25路公交车车长一一提醒上车乘客。

“请主动出示健康码、配合测量体温、戴好口罩乘车！”8月1日中午，在洛龙区一个公交站，一名25路公交车车长一一提醒上车乘客。 “请主动出示健康码、配合测量体温、戴好口罩乘车！”8月1日中午，在洛龙区一个公交站，一名25路公交车车长一一提醒上车乘客。 当日，市公交集团召开疫情防控专项会议，根据我市加强新冠肺炎疫情防控的要求，严格落实疫情防控措施。自即日起，市民乘坐公交车须出示健康码、配合测量体温、戴口罩，如乘客未戴口罩或健康码、体温异常，将被禁止乘车。 据了解，目前该集团所有一线公交车车长须全员完成疫苗接种，每天坚持测体温、戴口罩上岗，做好自我防护，更好地服务市民。另外，在运营公交车也要做到“趟通风、趟消毒”。（记者 冯莹雅 通讯员 赵承）