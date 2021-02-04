发现隐患756处！洛阳市消防救援支队发布夏季安全提醒

连日来，洛阳市消防救援支队联合相关部门开展消防安全集中检查行动，对堵塞疏散通道、电动车违规充电等问题查处治理，消除安全隐患。 连日来，洛阳市消防救援支队联合相关部门开展消防安全集中检查行动，对堵塞疏散通道、电动车违规充电等问题查处治理，消除安全隐患。 市消防救援支队重点对洛阳的商场市场、宾馆饭店、村(居)民自建房、居民楼院等场所进行全面排查，对疏散通道、安全出口是否畅通，消防设施是否完好有效，电气线路是否老化、凌乱等情况进行仔细检查。截至目前，检查组共出动警力699人次，检查对象1017个，发现隐患756处，责令整改660处，其中纠治电动车乱停乱放116处，查处电动车违规充电95处，有效净化了消防安全环境。 随着气温攀升，用电用气量激增，稍有不慎就可能引发火灾事故，市消防救援支队发布消防安全提醒： 1、夏季用电量大，不要在一个插座上连接多个大功率电器，及时检查家庭用电负荷，更换维修老化电器设备和线路； 2、不要在门厅、楼梯间、走道和室内停放电动车，不要在室内给电动车充电，更不要飞线充电； 3、严禁占用、堵塞疏散通道，严禁锁闭安全出口和设置妨碍消防车通行的障碍物； 4、不要躺在床上或沙发上抽烟，更不要将烟头随意扔进垃圾桶或可燃物上，点燃蚊香时应放在铁支架上，或瓷盘、铁盒内，远离家具、布料等易燃物； 5、进入商场市场、宾馆饭店等人员密集场所，注意观察安全出口和疏散通道位置，牢记疏散方向； 6、易燃可燃夹芯彩钢板燃烧产物毒性大，易造成人员伤亡，严禁在此类建筑内设置人员住宿等场所； 7、如遇突发火灾情况，切勿贪恋财物，应第一时间采取有效防护迅速逃生。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图)