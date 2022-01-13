河南省文旅文创融合创新基地（洛阳）今日揭牌成立！【视频】

文旅文创产业发展再添新引擎！19日上午，河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)在龙门古街成立。

文旅文创产业发展再添新引擎！19日上午，河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)在龙门古街成立。 文旅文创产业发展再添新引擎！19日上午，河南省文旅文创融合创新基地(洛阳)在龙门古街成立。 文创基地旨在开展整体性系统研究、长期性价值积累、资产性成果转化、引领性项目实践等创新服务，是非实体的新型智库及产业创新发展推动平台。清华大学文化创意发展研究院担任文创基地学术指导单位，清芬创新(北京)文化科技有限公司、清华同衡规划设计研究院遗产保护与城乡发展研究中心、清华同衡规划设计研究院河南分院负责整体运营，清华大学建筑学院文旅研究中心、清华大学美术学院交互媒体艺术设计研究所担任研究支撑单位。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图)