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洛阳文旅“潮”品牌，哪个好？您来定！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.03 09:35

　　数字化推动文旅融合新发展，沉浸式带来畅游新体验，缤纷夏日，洛阳丰厚的文旅资源给人们游玩带来更多选择。

　　为进一步释放我市文旅消费潜力，让夏季旅游“热”起来，2022洛阳“畅游一夏”文旅消费季系列活动即将启动，为市民奉上独具特色的夏季文旅惠民“大餐”。同时，作为其中一项重要活动，2022洛阳文旅“新潮向”系列评选活动也向您发出邀请，届时您可为自己心目中的洛阳文旅“潮”品牌投出宝贵一票。

　　助力复苏文旅“潮”品牌，消费新选择

　　您眼中的洛阳新地标在哪里？有哪些“洛阳味道”始终萦绕在您的舌尖？在“畅游一夏”文旅消费季系列活动中，市文广旅局联合洛阳日报社，将举办2022洛阳文旅“新潮向”系列评选活动，打造洛阳文旅“潮”品牌。

　　2022洛阳文旅“新潮向”系列评选活动将集中洛阳全域文旅资源，以新业态、新消费、新品牌为主题，全年持续推出潮旅、潮玩、潮游、潮宿、潮味、潮意六大“潮”系列评选活动。

　　市文广旅局有关负责人表示，本次系列评选活动倡导“洛阳人游洛阳”新理念，聚焦“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费”文旅新业态，将有力促进洛阳文旅消费恢复，有效提振市场信心，激发洛阳文旅市场新活力。

　　本次活动将通过线上评选、探景直播、官方推介、权威发布等形式，充分整合抖音、微博、小红书等互联网媒体和市属媒体，动员文旅行业、城市自媒体，多层次、多角度、多渠道立体宣传，用文字、镜头在移动端展示洛阳文旅的新变化，助力我市文旅行业复苏。

　　本次活动采取各县区文广旅局推荐、企业(单位)自荐的方式进行报名。符合条件并通过初步筛选的企业(单位)，即可参与网络投票活动。

　　本次活动将通过“洛阳旅游”微信公众号发起网络投票，按照得票数进行排名。活动主办方将把网络评选结果提交专家评审组进行评审，产生最终结果并公示。

　　沉浸体验六大板块，涵盖文化旅游方方面面

　　2022洛阳文旅“新潮向”系列评选活动将结合季节、产品业态、消费场景等特点，陆续开展露营地、民宿、酒店、美食等多业态评选，重点围绕近年在洛阳县区范围内新增的文旅新项目、新地标等进行评选。

　　“栖心之所，营造生活”——洛阳十大潮旅露营地

　　身处帐篷内外，与身边的绚丽美景融为一体……因疫情暂时无法远游的日子里，近期最火的休闲游方式，非露营莫属。本板块将评选出风景优美、配套完善、安全环保、管理规范的房车营地、城市营地、遗址营地、山水营地、乡野营地等，满足市民的露营需求。

　　“沉浸赋能，古都新景”——洛阳十大潮玩新项目

　　近年，“沉浸式体验”逐渐走进大众视野，例如“沉浸式”戏剧、“沉浸式”演艺、“沉浸式”实景娱乐、虚拟现实主题乐园等。本板块将评选出在文旅新业态发展方面具有一定品牌影响力、互动性和体验感良好的剧本娱乐、数字体验馆、运动休闲公园、轰趴电竞馆、脱口秀等青春时尚的文旅项目等。

　　“文旅地标，全民打卡”——洛阳十大潮游新地标

　　商业街区、网红景点、特色博物馆……您眼中的潮游新地标在哪里？本板块将评选出主题鲜明、业态丰富、有代表性、深受群众喜爱、有一定品牌影响力、适合全民打卡的地标性景点、夜市美食街、文创街区、古街小镇、博物馆等。

　　“宿心之旅，品质宿居”——洛阳十大潮宿新场景

　　依山傍水、干净整齐……游玩时，有哪些地方让您“一住难忘”？本板块将评选出设施完备、环境雅致、具有文化特色、艺术氛围浓厚的精品民宿、主题酒店、度假酒店、青年旅舍等。

　　“舌尖美味，潮流空间”——洛阳十大潮味新食尚

　　令人赞不绝口的地道美食，口感独特的特色饮品……哪款美味始终萦绕在您的舌尖？本板块将评选出具有地方特色、主题鲜明、新潮时尚的饭店、主题餐厅、茶舍、酒吧、咖啡馆、甜品店等。

　　“伴手好物，洛阳有礼”——洛阳十大潮意伴手礼

　　好玩、好看、好用的文创产品，令人爱不释手。本板块将评选出能反映出洛阳文化底蕴、创意独特的原创伴手礼、文创商品、土特产、智能产品等。（洛报融媒·洛阳网记者 马硕丹 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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