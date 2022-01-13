洛阳市6家企业入选第二批省级文化和旅游业“白名单”

15日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，河南省文化和旅游厅公布了第二批省级文化和旅游业“白名单”企业，全省共37家企业入选，洛阳6家企业榜上有名。

15日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，河南省文化和旅游厅公布了第二批省级文化和旅游业“白名单”企业，全省共37家企业入选，洛阳6家企业榜上有名。

在洛阳入选的6家文旅企业中，A级旅游景区有4家(重渡沟景区、隋唐洛阳城国家遗址公园、黛眉山景区、青要山景区)，星级旅游饭店有2家(华阳广场国际大饭店、牡丹大酒店有限公司)。此前，洛阳已有8家企业入选首批省级文化和旅游业“白名单”。

据介绍，河南省文化和旅游厅按照要求，从全省4A级以上景区、4星级以上酒店以及精品民宿、演艺等新业态中，遴选出一批文化和旅游业“白名单”企业，将通过精准施策助力“白名单”企业纾困解难，以提振行业士气，带动文旅市场复苏发展，高效统筹疫情防控和文旅企业经营发展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王大伟 文/图)