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2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.03 08:53

　　昨日上午，2022第三届洛阳乡村文化旅游节(季)线上启动仪式在汝阳县举行。

　　本届乡村文化旅游节(季)由市委宣传部、市文化广电和旅游局、市农业农村局、市乡村振兴局联合举办，主题为“喜迎党的二十大乐享‘伏牛山水’美”，时间为6月2日至5日，生动展示全市乡村山明水秀、民康物阜的乡土文化、乡村魅力、美好生活和乡村运营最新成果，助力打好“伏牛山水”牌，汇聚乡村振兴力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　本届乡村文化旅游节(季)采取线上形式举办，开展特色历史文化、黄河文化、非遗传承项目、特色镇(村)评审、特色美食展示、优质农产品宣介和精品乡村旅游线路推荐等线上展示活动。直播活动于6月2日、3日进行，每天9时30分开始，通过洛阳广播电视台新闻综合频道、文旅频道并机直播，多个网络平台同步播出。

　　汝阳县三屯镇东保村线上启动仪式现场，公布了第二批洛阳十大乡村文化旅游特色镇(村)名单。洛宁县等11个县(区)分会场同步举行了线上启动仪式。

　　下一步，我市将以本届乡村文化旅游节(季)为契机，进一步贯彻落实全省伏牛山乡村旅游高质量发展推进会精神和洛阳乡村振兴“151”工作部署，深入挖掘乡村文化旅游资源，持续发挥乡村旅游在乡村振兴、乡村运营中的重要带动作用，推动乡村旅游高质量发展，助力全市乡村振兴。

　　市委常委、宣传部部长王飞参加线上启动仪式并宣布活动启动。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 罗兴涛）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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