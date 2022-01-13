6月9日至8月31日，洛阳市学生可免费进入洛阳旅游年票景区游览

9日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳“年票进校园”活动正式启动，今年6月9日至8月31日期间，洛阳市中小学生和在洛大中专院校学生可免费进入洛阳旅游年票景区游览。

9日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳“年票进校园”活动正式启动，今年6月9日至8月31日期间，洛阳市中小学生和在洛大中专院校学生可免费进入洛阳旅游年票景区游览。

据介绍，“年票进校园”活动采取政府补贴形式免费为全市133万名学生每人发放1张“洛阳旅游年票学生卡”。“洛阳旅游年票学生卡”使用有效期为2022年6月9日至2022年8月31日，在此期间与“洛阳旅游年票”实行同等政策，学生凭学生证刷年票卡(或身份证)即可免费进入洛阳旅游年票景区游览。

洛阳市文化广电和旅游局相关工作人员介绍，“洛阳旅游年票学生卡”由市教育局及各学校提供学生信息，市文广旅局负责制卡，再由市教育局、学校统一免费发放。目前，“洛阳旅游年票学生卡”正在加紧制作，第一批30万张卡预计将于6月22日由学校发放给学生。

该工作人员说，未收到“洛阳旅游年票学生卡”的学生，可关注“洛阳旅游”微信公众号，进入右下角“年票指南”—“电子年票”—“查询”，输入本人身份证号码绑定电子年票，然后刷电子年票二维码或身份证即可免费入园游览。如果未查询到个人年票信息，学生可持学生证在景区登记后免费入园游览。

如需查询个人“洛阳旅游年票学生卡”信息，可关注“洛阳旅游”微信公众号，进入右下角“年票指南”—“电子年票”，输入本人身份证号码查询，也可拨打洛阳旅游信息中心咨询电话62110000进行查询。

“年票优惠购”活动也于9日同时启动。2022年6月9日至8月31日，原价每张90元、有效期1年的洛阳旅游年票，市民可按每张60元价格优惠购买，其余30元由政府进行补贴。旅游年票购买后1小时内生效，当天即可使用。凡符合洛阳旅游年票购买条件的居民均可采用线上或线下的方式购买。

线上购买：关注“洛阳旅游”微信公众号，进入右下角“年票指南”—“年票办理”即可线上购买。

线下购买：关注“洛阳旅游”微信公众号，进入右下角“年票指南”—“年票代售点”，可查询年票代售点地址和电话就近购买。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 徐翔 文/图)