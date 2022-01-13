洛宁县下峪镇：以家庭“小美”带动乡村“大美”

初夏时节，走进洛宁县下峪镇前上庄村，农家小院窗明几净，乡村道路整洁宽畅，繁盛的花木映衬着古色古香的文化墙，构成了一幅和谐优美的“田园风景画”。

为受表彰者发奖品

初夏时节，走进洛宁县下峪镇前上庄村，农家小院窗明几净，乡村道路整洁宽畅，繁盛的花木映衬着古色古香的文化墙，构成了一幅和谐优美的“田园风景画”。

15日，下峪镇在该村举办“2022年‘五美庭院’示范户表彰大会”，对“五美庭院”示范户和人居环境积分前24名的家庭进行了集中表彰。

今年以来，洛宁县持续推进人居环境整治工作和“五美庭院”创建工作，以下峪镇前上庄村为试点，实施“人居环境积分制度”，形成了人人参与、户户行动、共建“五美庭院”的良好氛围。

据了解，前上庄村成立了由村民理事会、村民代表构成的检查小组，坚持每月一评，并在每月25日前完成亮分环节，向村民发放对应的积分卡。村民可携带积分卡自行到超市进行物品兑换，真正发挥“小积分、大促进”的正向带动作用，让群众自觉参与人居环境整治。

“对先进模范进行集中表彰，是进一步引导动员全镇广大群众积极向模范学习、向标杆看齐，推进美丽乡村创建向村民庭院延伸的一种手段。”洛宁县妇联相关负责人说，洛宁县充分发挥妇女组织和妇女干部的言传身教作用，引导广大农村妇女争当改善环境的先行者、改变陋习的带头者和良好风尚的引领者，鼓励广大妇女在日常生活中讲卫生、护绿化、促文明，以实际行动带动家庭成员增强卫生意识、文明意识，通过家庭“小美”带动乡村“大美”。

活动现场，洛宁县妇联和下峪镇还为群众发放了“五美庭院”“四组一队”基础知识宣传页，让“五美庭院”有荣誉、差乱庭院有鞭策，引领全镇家庭在人居环境整治中争当“排头兵”。（洛报融媒·洛阳网记者 金曦 通讯员 赵笑菊 徐正瑛 文/图）