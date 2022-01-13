丰收已成定局！全市357万亩小麦完成收获

从5月27日小麦收获大规模开镰，到如今357.32万亩夏粮颗粒归仓，洛阳“三夏”麦收顺利结束。

“三夏”大忙时节，河洛乡村处处洋溢着丰收的喜悦。

从5月27日小麦收获大规模开镰，到如今357.32万亩夏粮颗粒归仓，洛阳“三夏”麦收顺利结束。根据洛阳市农业农村部门对全市小麦亩穗数、穗粒数、千粒重的调查，夏粮丰收已成定局，平均亩产、夏粮总产均有望超过去年和常年平均水平。

众所周知，受去年“7·20”暴雨和秋汛不利影响，这一季小麦普遍晚播1个月左右。大面积晚播又如何成功“逆袭”？走进麦收一线，灾年丰收的密码渐渐揭开……

科技壮苗，促丰产丰收

“从一片汪洋到满地金黄，没想到，大灾之年能有如此好收成。”几天前，孟津会盟镇雷河村种粮大户雷贯强完成了500亩小麦收获，平均亩产破千斤。

去年，地势低洼的黄河滩区受灾严重。往常在10月中旬就要播种的小麦，到11月份还没种上。种，还是不种？雷贯强也犹豫不定，“种，怕白搭了功夫；不种，好歹算是一季。”

雷贯强的摇摆，并非个例。“小麦生产事关口粮安全，必须背水一战。”洛阳市农技服务中心主任刘军学说，针对历史罕见的晚播情况，他们拿出了一套量身定制的“四补一促”技术，通过“以种补晚、以好补晚、以密补晚、以肥补晚，一促到底”综合施策，全力保粮食、保丰收。

“去年冬前苗情调查，一类苗占比不到一成，堪称历史最差。”刘军学坦言。为实现促弱转壮，我市组织大专院校、科研院所、农技部门成立“科技壮苗”小分队，不间断奔赴各地指导、培训。

“从出苗到分蘖，从返青到拔节，从孕穗到灌浆……每个阶段都有专家上门服务，苗情也是一个阶段一个样子。”雷贯强坦言，“超预期的大丰收，农技服务功不可没。”