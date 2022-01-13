659.52公斤！“洛旱22”刷新全国旱地小麦高产纪录

“平均亩产659.52公斤！国审抗旱节水小麦新品种‘洛旱22’刷新全国旱地小麦产量纪录!”8日下午，在洛阳市宜阳县柳泉镇河北村的国审小麦新品种“洛旱22”千亩示范方，由农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学郭天财教授领衔的验收专家组，在随机抽取的小麦测产区实打验收后，郑重发布了验收结果。

“平均亩产659.52公斤！国审抗旱节水小麦新品种‘洛旱22’刷新全国旱地小麦产量纪录!”8日下午，在洛阳市宜阳县柳泉镇河北村的国审小麦新品种“洛旱22”千亩示范方，由农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学郭天财教授领衔的验收专家组，在随机抽取的小麦测产区实打验收后，郑重发布了验收结果。

“洛旱22”是洛阳农林科学院自主选育的抗旱节水小麦新品种，2018年通过国家审定。此次“洛旱22”实打验收的平均产量，超过了由“洛旱6号”在2015年创造并保持至今的平均亩产653.9公斤的全国旱地小麦高产纪录。

实打验收地块位于种粮大户王留雷的种植基地。当日，验收专家组成员抵达示范方后，随机选定测产地块，并进行仔细丈量。经过现场收割、现场称重，除去杂质和包装重量，按国家粮食入库安全含水量13%的指标折算后，3.53亩测产地块平均亩产659.52公斤。

水利是农业的命脉，种子是农业的“芯片”。放眼全省，旱地小麦种植面积超过1600万亩，特别是豫西山区丘陵广布，气候十年九旱，水资源短缺成为制约粮食生产的突出短板。因此，培育节水抗旱的小麦新品种对保障粮食安全至关重要。

“高标准良田小麦高产不稀奇，让靠天收的丘陵山坡地小麦也能高产，是我们的梦想。”洛阳农林科学院党组书记、院长赵红艺坦言。育好一粒种需要十年磨一剑。自20世纪80年代以来，该院便锚定旱地小麦育种主攻方向，致力攻克旱地小麦研发“卡脖子”问题。