洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

659.52公斤！“洛旱22”刷新全国旱地小麦高产纪录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.08 20:54

　　“平均亩产659.52公斤！国审抗旱节水小麦新品种‘洛旱22’刷新全国旱地小麦产量纪录!”8日下午，在洛阳市宜阳县柳泉镇河北村的国审小麦新品种“洛旱22”千亩示范方，由农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学郭天财教授领衔的验收专家组，在随机抽取的小麦测产区实打验收后，郑重发布了验收结果。

　　“洛旱22”是洛阳农林科学院自主选育的抗旱节水小麦新品种，2018年通过国家审定。此次“洛旱22”实打验收的平均产量，超过了由“洛旱6号”在2015年创造并保持至今的平均亩产653.9公斤的全国旱地小麦高产纪录。

　　实打验收地块位于种粮大户王留雷的种植基地。当日，验收专家组成员抵达示范方后，随机选定测产地块，并进行仔细丈量。经过现场收割、现场称重，除去杂质和包装重量，按国家粮食入库安全含水量13%的指标折算后，3.53亩测产地块平均亩产659.52公斤。

　　水利是农业的命脉，种子是农业的“芯片”。放眼全省，旱地小麦种植面积超过1600万亩，特别是豫西山区丘陵广布，气候十年九旱，水资源短缺成为制约粮食生产的突出短板。因此，培育节水抗旱的小麦新品种对保障粮食安全至关重要。

　　“高标准良田小麦高产不稀奇，让靠天收的丘陵山坡地小麦也能高产，是我们的梦想。”洛阳农林科学院党组书记、院长赵红艺坦言。育好一粒种需要十年磨一剑。自20世纪80年代以来，该院便锚定旱地小麦育种主攻方向，致力攻克旱地小麦研发“卡脖子”问题。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    夏日西苑公园

    倒影丽人

    栈道之恋

    冠鱼狗
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605