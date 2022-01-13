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暖心！因为有他们，洛阳6000余户收麦困难农户顺利麦收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 10:53

 

　　“今年麦收孩子们都回不来，多亏了你们帮俺收麦。”今天上午，洛阳市宜阳县香鹿山镇夏街村村民张世显在几名“红马甲”的帮助下，将自己刚收上来不久的1800斤麦子卖了个好价钱。说起刚刚结束的麦收工作，他朝着“红马甲”竖起了大拇指。

　　张世显今年78岁，老伴儿80岁。今年麦收前，因疫情原因，张世显说啥都不让在外地打工的孩子们回来帮忙，“不能给人家防疫工作添麻烦”。这边，孩子们不回来，那边，张世显自己的身体也出了点儿小毛病，进行了一次手术，无法从事重体力劳动，麦子该咋收呢？

　　就在张世显发愁之际，夏街村“抢收先锋”党员志愿服务队敲开了他家的大门。几名队员分工合作，一人联系农机手在麦地平坦处收割，另外几人在机械无法进入的缺口处进行人工收割和晾晒。该志愿服务队队长李大海介绍，该服务队依托夏街村新时代文明实践站，为像张世显家一样缺少劳动力的农户提供收麦志愿服务，旨在帮助他们解决实际困难，共建文明乡村。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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