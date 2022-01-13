“气象+农业”志愿服务助力洛阳小麦高效归仓

“多亏了他们的预报，要不还估摸不着有多少麦子要烂在地里。”今天上午，说起几天前下的那场大雨，洛阳市宜阳县韩城镇于凹村村民卫万良仍心有余悸。

“多亏了他们的预报，要不还估摸不着有多少麦子要烂在地里。”今天上午，说起几天前下的那场大雨，洛阳市宜阳县韩城镇于凹村村民卫万良仍心有余悸。

卫万良今年60岁，和老伴儿在村里种了10余亩麦子。“以前俺们都是看天收麦，感觉差不多了就赶紧收。”卫万良说，一年收成好不好的关键就是收麦的前几天，要是哪一年让大雨赶在了麦收前，那大半年的辛苦就打了水漂，“现在方便了，看着‘三夏’预报收麦，包管错不了”。

卫万良口中的“三夏”预报，是宜阳县气象局在总结以往气象服务的基础上，联合宜阳县农业农村局根据气象雷达监测和实时土壤水分监测数据“定制”而成的《“三夏”气象服务专报》。

本月初，就是因为提前参照《“三夏”气象服务专报》中“6月5日至9日，我县部分地区将迎雷阵雨”的收麦预警，卫万良老两口在6月4日前完成了所有麦子的抢收工作。果不其然，麦子刚收完没两天，一场大雨就如期而至……