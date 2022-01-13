洛阳市全国文明典范城市创建观摩——宜阳县【视频】

20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动第三组到宜阳县进行观摩。
20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动第三组到宜阳县进行观摩。
20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动第三组到宜阳县进行观摩。
天朗气清，漫步宜阳“网红桥”步云桥，洛河两岸美景尽收眼底。该桥正是宜阳县城市客厅建设项目的重要组成部分。
宜阳县城市客厅包括“一桥两园四体四中心”，项目建成后对提升宜阳配套功能品质，实现新旧动能转换，提高人们的幸福指数，增创全国文明典范城市、加快产业结构调整，实现高质量发展等起到重要作用。
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