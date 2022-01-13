祝福！宜阳赵保为乡村教师举行“云端婚礼”【视频】

今天上午，在宜阳县赵保镇中心校的三尺讲台前，一对乡村教师郑重交换了结婚戒指，也上演了一场感人至深的“云端婚礼”。

今天上午，在宜阳县赵保镇中心校的三尺讲台前，一对乡村教师郑重交换了结婚戒指，也上演了一场感人至深的“云端婚礼”。

新郎是赵保镇西赵初中的青年教师赵帅，新娘是赵保一中的青年教师曹慧。两人均是三门峡市渑池县人，2020年双双到宜阳县赵保镇任教，后来相知相爱。因为疫情原因，为不影响学生正常学习，两人不顾家人催促，把婚礼一推再推，并最终决定不再举办庆典。

得知情况后，赵保镇党委政府和宜阳县教体局随即展开了“校园云端婚礼”的策划。“青年教师扎根乡村教育，付出了很多。婚礼是人生中最重要、最值得回忆的一步，不能留下遗憾。”赵保镇党委书记陈建峰说，“在这个特殊时期，婚礼可以不来亲友、不办婚宴，但仪式感不能少、祝福不能少。”

经过短暂的筹备，就有了今天上午的温暖一幕。在赵保镇中心校的一间教室里，大红的喜字贴在黑板上，三尺讲台变成了婚礼舞台。在婚礼现场，一对新人通过视频认亲，拜谢父母。赵保镇党委政府和宜阳县教体局主要负责人也分别到场，为一对新人主婚、证婚。赵帅、曹慧所带班级的孩子们也在云端为老师送上了最真挚的祝福。婚礼现场的司仪、摄像、布置都是由老师们共同完成，简约温馨又充满仪式感。

“三尺讲台前的云端婚礼，将是我们人生最宝贵的幸福记忆。”赵帅、曹慧表示。未来，他们将一如既往扎根乡村，携手用知识点亮乡村孩子的梦想。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 王言歌 文/图/视频）