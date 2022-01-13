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徐衣显主持召开专题会议研究洛阳自创区建设事宜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 08:18

徐衣显主持召开专题会议研究洛阳自创区建设事宜
建强平台集聚资源加快自创区先行先试
五链耦合赋能产业建设国家创新高地

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究洛阳自创区建设有关事宜。会议听取了自创区建设推进情况和2022年工作要点，相关部门、城市区和部分企业代表作了发言，提出了意见建议。

　　徐衣显指出，推动自创区高质量发展是落实创新驱动战略、提升区域创新能力的重要抓手，要深化体制改革、集聚创新要素、引育高端人才、营造良好创新生态，推动自创区建设国家创新高地。

　　徐衣显强调，一要改革为先、激发活力。充分发挥自创区改革“试验田”作用，以高新区、科技城“两基地”为主战场。加快高新区体制机制重塑重振改革，探索“一区多园”建设模式，深化“三化三制”“管委会+公司”改革；将伊滨科技城作为创新发展“主引擎”，做增量抓变量，全力打造“双创”载体智慧岛。二要五区联动、建强平台。整合资源、协同推进，全面释放高新区、自创区、自贸区、综保区和跨境电商综试区五区政策叠加效应。坚持基础研究、应用研究相互融通，高质量建设运营龙门实验室，加快培育1—2家国家重点实验室、中试基地，建设运营14家市级以上产业研究院，促进高能级平台资源共享、联动发展。三要聚焦风口、发展产业。聚焦电子显示材料、光电元器件等十大产业主攻方向，深化“五链”耦合，培育产业生态，实施自创区产业集群、“揭榜挂帅”等重大科技专项，推进一批以行业龙头为引领、产业配套为支撑的重大项目。四要完善机制、引育人才。坚持以用为本，强化市场化、平台化、专业化思维，大力实施“河洛英才”计划，完善“政府普惠+企业特惠”人才政策，建立“使用管理+绩效评估”跟踪机制，发挥社会化中介作用，实施一对一精准服务，为自创区建设引育更多高端化、实用型人才。五要用活金融、赋能创新。发挥洛阳科技金融合作试点城市政策优势，坚持利益共享、风险共担原则，设立政府引导基金、劣后资金，融合“科技贷”“成长贷”等资金池，建立让利机制、容错机制，大力促进天使基金、科创基金入洛，鼓励国有企业、社会资本、优质基金公司投向种子期、初创期创新企业。六要优化环境、提升效能。聚焦流程再造、审批提速、提升服务，完善“1+1+N”承诺制改革政策体系，出台政务服务改革若干举措，加快建设中介服务超市，确保自创区内一般性企业投资项目“全承诺，拿地即开工”，以高品质政务服务助力企业高质量发展。

　　李新建参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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