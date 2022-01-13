河南省今年计划招200名免费定向本科医学生

昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省今年计划招录200名免费定向本科医学生，在本科提前批次录取，考生可于6月26日至28日填报志愿。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省今年计划招录200名免费定向本科医学生，在本科提前批次录取，考生可于6月26日至28日填报志愿。

报名条件

按照《教育部办公厅关于做好2022年中央财政支持中西部农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知》(简称《通知》)要求，免费定向本科医学生只招收农村学生，报考条件是：①符合2022年高考报名条件；②考生本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在农村，考生本人具有当地连续3年以上户籍。

招生人数

今年我省共计划招生200人，其中临床医学专业100人，中医学专业100人。市招生考试中心普招科科长高冰南说，免费定向本科医学生只能在省内高校就读。2021年，我省招生高校为河南中医药大学、新乡医学院、河南科技大学。目前，相关高校录取计划暂未公布，有意向的考生可重点关注这3所高校的招生信息。

志愿填报

参加本科提前批录取，考生须于6月26日8时至28日18时填报志愿。

考生完成网上志愿填报后，系统将自动生成承诺书，考生自行打印并签字。随后，考生携本人报考资格条件相关证明材料和承诺书到所在县、区招生考试机构进行志愿确认。证明材料(均须原件和1份复印件)含本人的户口簿、身份证、准考证；考生父亲或母亲或法定监护人的户口簿、身份证。如考生父母不具有法定监护人资格，应同时提供法定监护人资格证明。县、区招生考试机构现场初审后，在考生及家长签过字的承诺书上加盖公章，相关证明材料复印件经审核人签字并加盖公章附后，原件退回考生。

录取培养

在投档的考生范围内，优先录取定岗单位所在地(县)生源。定向免费本科医学生在录取后、获得入学通知书前，须与培养高校和定向就业所在地的县级卫生健康部门、人力资源社会保障行政部门签署定向培养和就业协议；就读期间，免收学费、住宿费，给予生活补助；毕业后，须在定向农村基层医疗卫生机构服务。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 实习生 赵伟）