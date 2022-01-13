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前坪水库工程竣工移民安置通过终验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 08:14

　　国家重大治淮水利工程——前坪水库建设再迎重大节点。昨日，前坪水库工程竣工移民安置顺利通过国家终验。这标志着历时7年的前坪水库移民安置工作圆满收官，为前坪水库工程竣工奠定坚实基础，也在洛阳和河南水利建设及移民发展史上写下波澜壮阔、感人至深的温暖篇章。

　　前坪水库是国务院确定的172项重大水利工程和国家进一步治淮38项重点任务之一，是一座以防洪为主，结合灌溉、供水，兼顾发电的大型水利工程。水库大坝位于汝阳北汝河上游，控制流域面积1325平方公里，总库容5.84亿立方米，将推动北汝河流域形成较为完备的防洪调度、灌溉发电、城乡供水格局，加快构建兴利除害的现代水网体系。

　　按照前坪水库设计和建设要求，移民安置涉及汝阳、嵩县两个县的5个乡镇20个行政村，共占淹各类土地1.8万亩，移民迁安规模达1.3万人。在前坪水库44.6亿元的总投资中，征地移民投资占比近60%。

　　从2015年10月前坪水库开工到2019年5月完成下闸蓄水阶段移民安置任务的近4年，移民安置工作先后实施4批搬迁。为了让移民群众过上好日子，我市按照“产业兴、环境美、移民富”的目标，高起点规划移民新村，高标准建设基础设施，高质量保障移民发展，移民群众搬迁后家庭人均可支配收入增幅连年高于当地平均水平，基本实现了“搬得出、稳得住、能发展、可致富”。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 郑斐冉）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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