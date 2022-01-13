因违规开展校外培训 一英语培训机构停课整改

昨日，洛阳市教育局微信公众号发布消息称，沃德英语培训机构因违规开展校外培训，暂停线上线下授课。 昨日，洛阳市教育局微信公众号发布消息称，沃德英语培训机构因违规开展校外培训，暂停线上线下授课。具体内容如下： 6月11日上午，洛阳市教育局校外培训机构监管部门在暗访巡查中发现涧西区联盟路沃德英语(证照齐全合规机构)利用节假日违规开展校外培训。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中办发〔2021〕40号)和省、市相关文件精神，经研究决定，自2022年6月13日起暂停沃德英语(涧西区联盟路校区)培训机构线上线下授课，该机构立即对存在问题进行有效的自查整改。 市教育局将进一步加强对校外培训机构的暗访巡查，压实属地管理责任，确保各项要求落到实处，防止类似事件再次发生。 温馨提醒 市教育局呼吁广大学生家长如发现各类培训机构违规开展教学活动，请拨打相关单位的监督电话进行投诉。 ⑥