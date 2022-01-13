孟津：让“生态名片”更加耀眼

前段时间的端午假期，孟津区黄河中下游分界线湿地公园、沿黄生态廊道、黄河小浪底水利枢纽风景区等吸引了不少游客前来游玩。蔚蓝的天空、宽阔的水面、茂密的芦苇、悠闲的鸟儿共同构成了一幅悠然闲适、和谐动人的画卷。

黄河湿地

前段时间的端午假期，孟津区黄河中下游分界线湿地公园、沿黄生态廊道、黄河小浪底水利枢纽风景区等吸引了不少游客前来游玩。蔚蓝的天空、宽阔的水面、茂密的芦苇、悠闲的鸟儿共同构成了一幅悠然闲适、和谐动人的画卷。

近年来，孟津区高度重视生态文明建设，持续推动黄河流域生态保护和高质量发展，采取多种措施强化湿地保护和恢复，高标准建设沿黄生态廊道，先后建成黄河南岸扣马、台荫、黄河桥及黄河北岸南陈、白坡等湿地恢复示范区31000亩。如今，黄河湿地已成为孟津一张耀眼的“生态名片”。

说起近些年的变化，白鹤镇铁谢村村民谢应晨感慨：“我们祖祖辈辈生活在黄河边，以往是雨天一身泥，晴天一身灰。如今这岸边美得就像一幅画，大家都爱在岸边遛弯儿，热闹着呢。”

变化的背后是孟津区打出的一套生态环保“组合拳”。