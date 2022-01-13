爽约3次90天内不能再预约！隋唐大运河文化博物馆实行“特单处理”机制

昨日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，该馆网上预约系统现已实行“特单处理”机制，该机制要求预约成功但无法按时入馆的观众须及时退票，否则将会受到90天内不能再预约的系统限制。

昨日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，该馆网上预约系统现已实行“特单处理”机制，该机制要求预约成功但无法按时入馆的观众须及时退票，否则将会受到90天内不能再预约的系统限制。

隋唐大运河文化博物馆相关负责人说，该馆自5月18日开馆以来，观众热情高涨，每日游客量均达到5000人上限，网上预约经常出现“一票难求”的情况。然而，数据显示，有部分观众预约后并未按时入馆参观，频繁出现爽约情况，造成参观名额的浪费。

“特单处理”机制要求，网上预约成功的观众，如果无法按时入馆参观，需要及时取消预约，若逾期未取消，系统将自动默认预约账号爽约1次，累计爽约3次的账号，90天内无法再次预约。

如何取消预约，避免爽约行为？您可登录“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号，找到“参观服务”—“票务预约”—“预约记录”，点击“退票”并确认，即可取消预约。

此外，针对60岁以上、无智能手机且无法由他人代为预约的观众，该馆出台了适老化措施，您可出示身份证到票务中心登记后入馆。现场预约每日16时结束，若现场票已约满，票务中心会有“今日票已约完，明日再约”的通知。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）