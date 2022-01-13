在隋唐洛阳城中轴线上，应天门是宫城正门，即“七天建筑”中的天门。

今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，其宏伟气象正逐步显现。

隋唐洛阳城中轴线北起邙山，南抵伊阙，其上分布着人们津津乐道的“七天建筑”，自南向北分别为天阙(伊阙)、天街、天津桥、天枢、天门(应天门)、天宫(明堂)、天堂等。这些被载入史册的“天字号”建筑，背后都有哪些故事？我们一起来看一看。

今日应天门 洛报融媒记者 张怡熙 摄

紫微城与则天门

在隋唐洛阳城中轴线上，应天门是宫城正门，即“七天建筑”中的天门。

何为天门？《楚辞》中有“广开兮天门”的说法，《淮南子》中也称“排阊阖，沦天门”，东汉学者高诱为其作注，称“天门，上帝所居，紫微宫门也”。

隋大业元年(公元605年)，宇文恺奉隋炀帝之命营建洛阳城。他秉持“天人合一”的理念，将洛阳城分为宫城、皇城和外郭城，以对应天上的星官紫微垣、太微垣和天市垣。

紫微垣即紫微宫，是天帝居住的地方。隋炀帝既然是天子，他所在的宫城自然就是紫微宫，也称紫微城。

关于洛阳紫微城得名的由来，史书中多有记载。如《新唐书》中称：“宫城在皇城北，……以象北辰籓卫，曰紫微城。”《元河南志》中也说：“宫城曰紫微城，其城象紫微宫，因以名。”

应天门是紫微城的正门，南对皇城端门，二者相距五百步。不过，这并不是它最初的名字。据《元河南志》等记载，应天门初名则天门，“门上飞观相夹，门外即朝堂”。它有两重观，上曰紫微观，“左右连阙，阙高一百二十尺”。

这是一座巍峨壮丽的城楼，代表着古代城门建制的最高等级，见证了隋炀帝时期万国来朝的荣耀。隋末王世充僭位，改国号为郑，则天门的名字也一度被顺天门所取代。

唐武德四年(公元621年)，秦王李世民打败王世充，攻克洛阳。他因紫微城中宫阙太过奢华，“令行台仆射屈突通焚之”，则天门和紫微观等一并被毁。

没过多久，李世民就后悔了。他登基后，屡次想恢复这些被焚的宫阙，却因大臣劝阻而不得不作罢。

唐高宗时以洛阳为东都，命人营造宫室，并对则天门进行重修，“因隋之名曰则天门”，作为举行重大政治活动的场所。显庆五年(公元660年)十一月，名将苏定方灭百济后，将百济国王扶余义慈一行58人送至洛阳，献俘仪式就是在则天门举行的。

弘道元年(公元683年)冬，唐高宗病重。他想最后一次登上则天门城楼，宣布大赦天下，却因“气逆不能乘马”而未能成行，只能改在贞观殿前宣布。当夜，这位56岁的皇帝留下遗诏后驾崩，将历史舞台拱手让给了他的皇后。

武则天与应天门

今天，人们对一代女皇武则天的故事耳熟能详。也有人纳闷儿：女皇为什么要与则天门“重名”？

其实，这并不是她自己决定的。“则天”是她的谥号，也就是说，她在位时并不叫武则天，而则天门一直都在。则天门改称应天门，是在她去世之后。

据《资治通鉴》记载，唐高宗驾崩前留下遗诏，要传位太子李显，但“军国大事有不决者，兼取天后进止”。

天后即皇后武则天。她比唐高宗大4岁，有丰富的执政经验。公元690年，67岁的她决定自己临朝称帝，改唐为周，并在则天门城楼举行了登基大典。

当时，女皇虽已年迈，但保养得不错，身边的人都看不出她有衰老的迹象。长寿元年(公元692年)，因为脱落的牙齿重新长出，她还在则天门城楼上宣布大赦天下。

谁又能抵得过岁月的侵蚀呢？该来的迟早要来。神龙元年(公元705年)正月，趁她病重，宰相张柬之等人发动了一场政变。82岁的女皇被迫还政李唐，并于当年在上阳宫去世。她的谥号为“则天大圣皇后”，后世因此称她为武则天，或称则天武后。

唐中宗李显再次登基。为了避讳，他将则天门改为应天门。后来，应天门也被形象地称为五凤楼。

应天门称五凤楼，从唐玄宗时期就开始了。

唐玄宗登基不久，便命人修葺洛阳紫微城，并颁布了《幸东都制》。开元五年(公元717年)，他率文武百官就食洛阳，下令“考使选人，咸令都集东都”，还在应天门城楼接见了日本第八次遣唐使。其中，有一个留学生叫阿倍仲麻吕(即朝衡，也称晁衡)，后来留在了大唐。

开元二十三年(公元735年)，洛阳人元德秀调任鲁山县令。他在鲁山任职三年，勤政爱民，颇有德政，时人也称他为元鲁山。

据《新唐书》《明皇杂录》等记载，一次唐玄宗在洛阳五凤楼下大设宴席，命三百里内县令、太守等献乐助兴。元德秀以《于蔿(音同伟)于》之歌描述民间疾苦，唐玄宗深受触动，当即下令为鲁山百姓减免赋税。

五凤楼前明月新

唐玄宗天宝三载(公元744年)，李白来到洛阳，与比他小11岁的杜甫相遇，二人相约同游，结下了深厚的友谊。

大约也是在这段时间，李白在《古风·其四十六》中留下了“一百四十年，国容何赫然。隐隐五凤楼，峨峨横三川”的诗句。

与则天门、应天门这样庄严大气的名字相比，诗人们似乎更爱五凤楼的形象生动。中唐时，白居易曾登五凤楼，南眺伊阙，在《五凤楼晚望》中写下“龙门翠黛眉相对，伊水黄金线一条”的诗句；徐凝听着秋夜的捣衣声，也在《洛城秋砧》中感慨“三川水上秋砧发，五凤楼前明月新”。

如果视野再开阔一些，人们在五凤楼上不仅能南眺伊阙，有时也能望到嵩山。如唐人鲍溶就在《洛阳春望》中说：“五凤楼南望洛阳，龙门回合抱苍苍。受朝前殿云霞暖，封岳行宫草木香。”和凝也在《宫词百首》中说：“北阙晴分五凤楼，嵩山秀色护神州。洛河自契千年运，更拟波中出九畴。”

和凝是五代人。五代时期，后梁、后唐、后晋定都洛阳，对五凤楼等进行过较大规模的整修。北宋以洛阳为西京，也曾大力修复洛阳宫室，宋真宗还“御五凤楼观酺”，并召洛阳父老五百人于楼下赐饮。

隋唐之后，历代宫城正门皆沿袭五凤楼形制。因其巍峨壮丽，人们还以“五凤楼手”比喻做文章的大手笔。如宋代杨亿在《杨文公谈苑》中说，文人韩洎(音同继)嘲笑其兄韩浦，称“吾兄为文，譬如绳枢草舍，庇风雨而已。予之文，是造五凤楼手”。（洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英）