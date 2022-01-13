今天傍晚到夜里 洛阳将迎阵雨或雷阵雨

今日：晴天到多云，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，东南风3级到4级，气温21℃到33℃。

昨天，在经历了前一天夜里短暂的大风、降水后，洛阳迎回炎热天气，尤其是午后，刺眼的阳光直射地面，晒得人皮肤刺疼。

昨天上午，市气象局发布雨情报告：9日下午到夜里，我市出现分布不均匀的阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风，嵩县田湖、伊川鸣皋、洛宁涧口、宜阳韩城出现小冰雹。9日12时至10日6时，我市各国家观测站降水量(毫米)为伊川1.3、孟津0.4、洛宁0.1、汝阳0.1、市区微量。9日下午，宜阳县气象部门在发布冰雹橙色预警后，又开展了多轮次人工消雹作业，以减小冰雹造成的损失，保护各类农作物生长。

今天白天，洛阳气温偏高，不过在北方频繁冷空气作用下，到了夜里将有一次降水过程。根据市气象局发布的最新周天气预报，受低槽东移影响，今天夜里到明天，我市有阵雨或雷阵雨。受高空东北冷涡后部冷平流影响，13日、14日我市局部地区有雷阵雨并伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。15日至17日天气晴好，气温较高。

今日：晴天到多云，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，东南风3级到4级，气温21℃到33℃。

明日：阵雨转多云，气温22℃到27℃。

13日、14日(周一、周二)：晴天到多云，局部地区有雷阵雨并伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气，气温20℃到35℃。

15日(周三)：晴天间多云，气温22℃到36℃。

16日(周四)：晴天转多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃到38℃。

17日(周三)：晴天到多云，气温25℃到37℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）