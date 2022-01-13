想参观隋唐大运河文化博物馆，这些事项请注意！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：请问，隋唐大运河文化博物馆目前是否支持现场预约？另外，在网上预约成功，但因故未进馆，有什么影响吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：隋唐大运河文化博物馆目前是否支持现场预约？另外，在网上预约成功，但因故未进馆，有什么影响吗？

隋唐大运河文化博物馆回复：根据当前疫情防控实际，我馆目前仅支持提前一天分时段网上预约。游客可以关注“隋唐大运河文化博物馆”关注微信公众号，在屏幕下方点击参观服务—票务预约，即会弹出预约码您可以根据自己时间选择时段进行预约，我馆实行“实名预约”入馆制度，采取“预约、限量、错峰”疫情防控措施，严格执行“一进一测一登记”规定，游客可根据实名预约入馆。

现场预约是我馆适老化措施仅面向60岁以上无智能手机并且无法由他人代为预约的老年人，可出示身份证到票务中心登记后入馆。

为全方位保证游客的参观权益，若您已在网上预约成功但在当天决定取消参观，请您及时在预约时段之前通过“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号的“预约记录”中进行“退票”。如若不进行“退票”，系统将会对爽约三次的游客进行特单处理，90天内不能再预约参观。

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