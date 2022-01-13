洒水车早高峰时段作业造成行人滑倒 偃师区城管局积极调整

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：早上7点至7点30分，沿新新路向北至洛神路路段，偃师实验小学和实验中学附近，由于洒水车作业导致道路湿滑，致使电动车滑到事件时常发生，对路过的市民造成困扰。希望相关部门及时做出调整。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：早上7点至7点30分，沿新新路向北至洛神路路段，偃师实验小学和实验中学附近，由于洒水车作业导致道路湿滑，致使行人滑倒事件时有发生。希望相关部门及时做出调整。

偃师区回复：经查，收到您的诉求后区城管局积极做出调整：1.调整作业时间，避开上、下班高峰作业；2.改变作业模式，以喷雾降尘作业为主；3.对司机进行文明行车考核，要求司机作业是注意避让行人。感谢您对我们工作的支持和帮助！

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