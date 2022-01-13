洛阳一对老年夫妻坚持近20年为高考考生送祝福

“拿着向日葵寓意‘一举夺魁’，穿着旗袍寓意‘旗开得胜’，这都代表着父母对孩子满满的爱啊！”8日上午，在洛阳市外国语学校门口，张华臣一边拿着手机拍照一边感慨地说。

“拿着向日葵寓意‘一举夺魁’，穿着旗袍寓意‘旗开得胜’，这都代表着父母对孩子满满的爱啊！”8日上午，在洛阳市外国语学校门口，张华臣一边拿着手机拍照一边感慨地说。

为考生送上祝福 为自己弥补遗憾

张华臣今年75岁，是一名退休干部。每逢高考，他便和老伴儿卫兰英一起，到家附近的高考考点感受高考气氛，为考生送上祝福，还和考生的家长亲朋一起站在考场外为考生默默加油鼓劲，同时记录下自己看到的美好瞬间，这一习惯已坚持了近20年。

2003年，因工作安排，张华臣从当时的吉利区来到了西工定居。本就喜好记录生活的他，偶然间，看到家附近的考场外正在温习的考生、关心的家长、富有责任感的老师等场景，令他备受感动。之后每到高考时，他就要和老伴去考点看一看，这一习惯成了夫妻两人的高考“仪式感”。“要是不来，就总觉得心里缺点儿啥。”张华臣说，回头看，两人能坚持这么多年，自己也感到有些意外。

“看着孩子们青春洋溢的样子，弥补了我们自己心里没有参加高考的遗憾。”张华臣说，他和老伴儿上学时学习成绩都不错，但是自己高中毕业后进入部队当兵，老伴儿也直接参加了工作，两个人都没有参加过高考，为此两人心中都有些许遗憾。而来到考点看着考生、家长送上自己的祝福，“好像也帮自己圆了梦”。

教育家人“人生中每一场‘考试’都很重要”

虽然没参加过高考有些遗憾，但两位老人表示对自己的工作生活“影响不大”。张华臣说，他在部队期间，自学了很多财会方面的知识，并参加了多次相关培训，转业参加工作后，通过自考取得了相关专业的本科学历，后来，老伴儿也顺利在广播电视大学统计学专业毕业。

张华臣、卫兰英常常以自身的经历教育子女要珍惜学习机会、重视高考，但也不能因敬畏而恐惧。“高考是人生漫长经历中的一段小旅程，没有参加高考会有一些遗憾，但人生中总会出现各种各样的‘考试’，每一场都很重要。”张华臣说，如今，自己的女儿、儿子都已参加工作，外孙女正在武汉读大学，除了最小的孙子还未到高考年纪，家中每有人参加高考时，都是全家老小齐上阵，可这更多的是一种陪伴。

“与其说是我们陪孩子去考试，不如说是孩子陪我们去‘享受’。”张华臣说，夫妻俩的这一习惯受到了全家人的支持，到高考时，只要孩子们有时间，大家都会一同到考点为考生送祝福。

记录近20年高考变化，发现很多美与感动

“没事我就把过去记的笔记、拍的照片拿出来看一看，回味一下当时的感动。”张华臣说，最初没有相机、没有手机时，他们看到印象深刻的高考场景时，都会记录在随身携带的小本上，后来有了相机、手机，他们就会拍照留念，更加方便。

张华臣说，他回看过去记录的点滴，发现近20年来，考生们的着装从蓝色、白色居多变成了五颜六色，青春时尚，家长手里带的饭菜从鸡蛋、馒头变成了丰富的水果、饼干等，孩子们的神情也越来越坦然、越放松、越自信。

“每三五年都有大变化，通过观察考生，可以真切感受到社会的进步。”张华臣说，高考是一个缩影，每一个时代都有其不同的特点。从考生及家长的一个神情、一个行为习惯中都可以感受到当前的环境变化，沉浸其中，会发现很多美、很多感动。

“叮叮叮......”考试结束的铃声响起，张华臣拿出手机、摆好架势，等待着记录下考生们走出考场的一瞬间。

“明年我还来！”张华臣回过头笑着说。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 文/图)