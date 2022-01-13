高考首日考生丢失身份证 洛阳民警连夜加急补办

7日夜里，一名高考考生身份证丢失。接到求助后，洛阳市公安局涧西分局民警立即从家中赶往单位，为考生加急补办临时身份证。

7日夜里，一名高考考生身份证丢失。接到求助后，洛阳市公安局涧西分局民警立即从家中赶往单位，为考生加急补办临时身份证。

当晚，涧西区高考考生小周在准备第二天考生物品时，发现身份证不见了，全家人把房间找了个遍也没找到。

已经准备休息迎接第二天考试的小周顿时没了睡意，心里焦急不安。

“这么晚了，派出所户籍室早下班了。现在去也不知能否办理身份证？”22时许，抱着试试看的态度，小周和家长跑到涧西分局郑州路派出所求助。

值班民警了解情况后，当即联系户籍民警。户籍女民警武红艳接到电话后，立即从家里赶到单位，开启办理紧急户政事项绿色通道，迅速补办身份证手续，同时与涧西分局户政管理部门民警联系，加急审批制作了临时身份证。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）