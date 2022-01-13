＠洛阳考生及家长！警惕这5种涉“高考”骗局

高考完学生和家长最想知道的什么，那必然是分数。这时诈骗分子就会利用一些手法实施诈骗。昨日，洛阳市反诈骗中心发布5种常见的高考诈骗类型，希望考生和家长们能够增加防骗知识，提高识骗能力。

高考完学生和家长最想知道的什么，那必然是分数。这时诈骗分子就会利用一些手法实施诈骗。昨日，洛阳市反诈骗中心发布5种常见的高考诈骗类型，希望考生和家长们能够增加防骗知识，提高识骗能力。

一、“提前查分”骗局

诈骗分子会利用考生和家长的急切心理，通过家长群、考试群、手机短信等渠道发送“提前查询分数”的虚假广告链接实施诈骗。链接中会要求填报身份证、准考证等相关信息，并交纳一定的查询费用，一旦上当不但会有财产损失，还会泄露个人信息。

警方提醒：

考生及家人查分时应认准教育部门指定的查询方式及查分网址，不要轻易点击来历不明的链接。

二、“补录名额、内部指标”骗局

“补录”骗局常常出现在高考志愿录取结束后，骗子对考生家长谎称某高校名额没能招满，通过花钱“打点”可让考生获得补录名额，以此骗取考生家长钱财，也有嫌疑人在考前就用各种借口，让家长交钱保留名额。还有一些骗局中，骗子也会谎称有特殊关系，可以购买“内部指标”“计划外指标”。

警方提醒：正规的招生录取不会产生任何附加费用，凡是需要收取保证金、录取费、指标费的“招生指标”，100%是诈骗！

三、“补助金”骗局

不法分子通过非法途径获取考生身份信息后，假冒教育部门工作人员等身份，以符合“奖学金”或“高考补助金”资格为由，骗取押金或手续费。

警方提醒：当接到自称高校、教育、财政等工作人员的电话、信息，要发放“国家助学金”“返还义务教育费”“助学扶助款”时，考生及家长一定要主动与当地教育部门或学校联系求证。

四、“填报志愿指导”骗局

不法分子假冒“权威专家”，自称掌握“内部大数据”，利用中介或网站、APP等对考生进行志愿填报指导骗取钱财。警方提醒：

填报志愿可在网上寻找参考资料帮助，但对于收费的指导一定要提高警惕，自己的命运掌握在自己手里，勿让骗子趁虚而入。

五、“伪造录取通知书”骗局

骗子冒充高校招生办人员，向考生寄送伪造的录取通知书，让考生将学杂费打入指定的银行账号，以骗取钱财。类似骗局还有制造虚假的钓鱼网站，骗子的目的就是骗取学生的生活费、学杂费。

警方提醒：此类骗局中，骗子的准备工作都会非常专业。不仅会使用和原学校相似的校徽、logo，还配备了所有的课程资料，填写的大学地址也和正版一模一样。为此，考生和家长在登录学校和教育部门网站时，一定要有鉴别真伪的意识。要通过官网认证的链接或学校、教育部门官方发布的网址进入，转账汇款时要通过多种途径核实账号真伪。⑥