洛阳高考首日 突发暖心事儿被全国网友点赞

昨日，我市8.7万余名考生奔赴高考考场。记者在洛阳一高、洛阳理工附中、河科大附中、市三中、市第二实验中学等考点，即时直播考点情况。考场里，考生们奋笔疾书；考场外，各界保驾护航……
昨日，我市8.7万余名考生奔赴高考考场。记者在洛阳一高、洛阳理工附中、河科大附中、市三中、市第二实验中学等考点，即时直播考点情况。考场里，考生们奋笔疾书；考场外，各界保驾护航……
考生有序进入考点
昨日，我市8.7万余名考生奔赴高考考场。记者在洛阳一高、洛阳理工附中、河科大附中、市三中、市第二实验中学等考点，即时直播考点情况。考场里，考生们奋笔疾书；考场外，各界保驾护航……
“龙瑞大叔”爱心助考
护考 社会各界助力高考
昨日，我市教育、公安、卫健、保密、供电、电信、无线电等部门负责人齐聚市招生考试中心，随时准备第一时间协调、处理突发情况。在各考点门前，交巡警、铁骑、特警、社区工作人员等通力协作，维护考试平稳有序。
在市第二实验中学门口，来自开元路街道办事处龙瑞社区的10余名“龙瑞大叔”志愿者，在考点外搭设凉棚，并备好绿豆汤、藿香正气水等，供考生、家长免费取用。
“我们的平均年龄超过70岁，想发挥发挥余热，给大家提供方便。”该志愿者团队团长、74岁高龄的志愿者李学恒说。
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