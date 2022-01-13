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江凌与深兰科技集团董事长陈海波举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.04 19:43

　　4日，市委书记江凌与来洛考察的深兰科技集团董事长陈海波一行举行工作会谈。双方围绕深化人工智能领域全产业链合作进行深入交流。

　　深兰科技集团是我国快速成长的人工智能头部企业。今年2月，江凌曾带队赴深兰科技集团考察对接。目前，企业在洛布局的智能装备生产、人工智能科技产业园等项目正加快落地。

　　双方在会谈时表示，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，也是洛阳面向“风口”重点发展的十大产业集群之一。双方务实推进创新研发、智能制造、场景应用、人才培养等人工智能领域全产业链合作基础稳固、前景广阔。下一步，双方将共建工业智能化洛阳中心，加快促进人工智能与制造业深度融合，分批遴选重点企业和领域开展人工智能应用试点示范，不断提升产业发展智能化水平；结合“人人持证、技能河南”建设，共建人工智能产业学院，加强人工智能算法工程师教育培训，促进高校毕业生高质量就业；注重商业模式创新，拓展投融资渠道，不断做大人工智能产业规模。

　　深兰科技集团副总裁张志强，市领导王军、魏险峰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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