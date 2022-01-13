洛阳对部分粽子生产销售企业进行专项检查【视频】

又是一年端午时，为确保群众吃上“放心粽”，2日，洛阳市市场监管局组织相关业务科室，对洛阳部分粽子生产和销售企业进行专项检查。

又是一年端午时，为确保群众吃上“放心粽”，2日，洛阳市市场监管局组织相关业务科室，对洛阳部分粽子生产和销售企业进行专项检查。

地点：新安县洛阳泓兵食品股份有限公司

车间里，工作人员正在清理生产设备，仓库里，该公司的特色产品九色牡丹竹筒粽已经装箱完毕，整齐摆放在货架上，正在等待运输车辆发往各个商超。按照要求，执法人员重点查看了企业进货查验制度落实情况，检查粽子生产原辅料索证索票、进货查验记录，产品检验记录，以及生产加工现场环境是否符合生产要求、人员是否规范操作等，同时还对预包装标签标注的生产日期、保质期、配料表、厂名、厂址等相关信息是否完整清晰进行了详细检查。

洛阳市市场监管局相关负责人说，明天就是端午节假期了，粽子、肉制品、现制现售食品等进入销售旺季，连日来，该局围绕食品生产环节和流通环节，以查处无证生产、超范围生产、场所环境卫生差、过期食品、散装食品无标签标识等为重点内容，要求企业生产、经营者落实好食品安全和疫情防控主体责任，严格执行进货查验制度，按标签标识要求储存销售食品，严禁销售“三无”、变质等不符合食品安全标准的食品，确保百姓舌尖上的安全。