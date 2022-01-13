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河洛地理：寻踪嵩洛古道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网 2022.05.31 09:28
嵩洛古道示意图

　　今天，人们可选择的交通方式很多，出行也非常便捷。从前那车、马和邮件都很慢的日子，已显得非常遥远，很多古道也埋没于荒烟蔓草中，渐被遗忘。

　　古道的悄然隐退，似乎是一种必然。不过，它承载的历史记忆一直都在，且历久弥新。比如嵩洛古道，至今仍吸引着很多人前去访古探幽。

　　所谓嵩洛，本是嵩山与洛水的合称。嵩洛自古一体，定鼎嵩洛即指定都洛阳。嵩山得名中岳，也与洛阳的历史地位有关。如司马迁在《史记·封禅书》中说：“昔三代之居，皆在河洛之间，故嵩高为中岳，而四岳各如其方……”

　　“洛邑从来天地中，嵩高苍翠北邙红。”嵩山横亘在洛阳东南，嵩洛古道即从洛阳盆地向东南延伸，穿过偃师境内的缑氏、府店等地，逾轘(音同环)辕关至登封，再从这里继续前往许昌、南阳、襄阳等地。

轘辕关新十八盘

　　轘辕关是嵩洛古道上的险关要隘，扼守着洛阳的东南门户，地势险峻，这一段古道也被称为轘辕道。

　　它的开辟时间很早，《淮南子》中有“禹治洪水，通轘辕山，化为熊”的记载，其历史可以追溯到夏代。

　　千百年来，无数人在嵩洛古道上来了又去。有从洛阳到嵩山封禅的帝王，如武则天；有“归来嵩洛下”闲居的诗人，如白居易；曹植在古道边写过《洛神赋》，玄奘曾一心向往少林寺……

　　如今，嵩洛古道已被四通八达的公路取代，但其沿途还保留着西晋辟雍碑、景山唐恭陵、缑山升仙太子碑、轘辕关、少林寺、中岳庙等诸多名胜。寻踪嵩洛古道，也是一次访古之旅。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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