洛阳新任命两名副市长

洛阳市人大常委会任免名单(2022年5月30日洛阳市第十五届人大常委会第三十三次会议通过)。
洛阳市人大常委会任免名单(2022年5月30日洛阳市第十五届人大常委会第三十三次会议通过)。
洛阳市人大常委会任免名单
(2022年5月30日洛阳市第十五届人大常委会第三十三次会议通过)
1.决定任命：
李新红、牛刚为洛阳市人民政府副市长；
袁剑为洛阳市人民政府秘书长。
2.任命：
赵剑锋为洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会主任；
吕建民为洛阳市人大常委会信访办公室主任；
顾恩涛为洛阳市人大常委会办公室副主任。
3.决定免去：
李书杰洛阳市人民政府秘书长职务；
姬素娟(女)洛阳市乡村振兴局局长职务。
4.免去：
赵剑锋洛阳市人大常委会信访办公室主任职务；
吕建民洛阳市人大常委会办公室副主任职务。
（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 郭旭光 通讯员 何燕 文/图）
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