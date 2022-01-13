洛阳新任命两名副市长

洛阳市人大常委会任免名单(2022年5月30日洛阳市第十五届人大常委会第三十三次会议通过)。 洛阳市人大常委会任免名单

(2022年5月30日洛阳市第十五届人大常委会第三十三次会议通过) 1.决定任命： 李新红、牛刚为洛阳市人民政府副市长； 袁剑为洛阳市人民政府秘书长。 2.任命： 赵剑锋为洛阳市人大常委会民族侨务外事工作委员会主任； 吕建民为洛阳市人大常委会信访办公室主任； 顾恩涛为洛阳市人大常委会办公室副主任。 3.决定免去： 李书杰洛阳市人民政府秘书长职务； 姬素娟(女)洛阳市乡村振兴局局长职务。 4.免去： 赵剑锋洛阳市人大常委会信访办公室主任职务； 吕建民洛阳市人大常委会办公室副主任职务。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 郭旭光 通讯员 何燕 文/图）