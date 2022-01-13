疫情期间闯卡还不服行政处罚 法院判决来了

25日，洛阳市中级人民法院通过河南网上庭审系统，开庭审结一起行政拘留、罚款及行政复议案件，这是洛阳法院在疫情防控期间，网上开庭并当庭宣判的首例行政案件。

25日，洛阳市中级人民法院通过河南网上庭审系统，开庭审结一起行政拘留、罚款及行政复议案件，这是洛阳法院在疫情防控期间，网上开庭并当庭宣判的首例行政案件。

2021年8月13日22时左右，赵某驾驶私家车行至洛龙区某小区门口，工作人员按照防疫规定要求她出示洛康码并登记，但她以没有健康码为由拒不配合，并与工作人员发生争吵，工作人员劝阻无果后报警。

辖区派出所民警出警并到场了解情况后，对赵某进行了劝阻教育，但她不仅不听民警解释，还辱骂防疫人员、抢夺警官证、毁坏疫情防控登记本。

随后，民警将赵某传唤至公安机关，经调查取证，洛阳市公安局洛龙分局依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条第一款第(一)项规定，对赵某作出行政拘留五日并处罚款五百元的处罚决定。

赵某不服，向洛龙区人民政府申请行政复议，在收到维持原行政处罚决定的行政复议决定后，她又向洛龙区人民法院提起行政诉讼，洛龙区人民法院经审理后判决驳回她的诉讼请求。她不服，上诉至洛阳市中级人民法院，要求撤销一审判决，撤销行政处罚决定和行政复议决定。

25日，洛阳市中级人民法院行政审判庭利用互联网优势，将案件审理开在线上，实现网络开庭，确保疫情防控与审判工作两不误。庭审中，审判长、审判员、上诉人与被上诉人通过河南网上庭审程序，实时进行法庭调查、法庭辩论和发表陈述意见。

最后，依据查明事实，审判长当庭宣判：洛阳市公安局洛龙分局对赵某作出的行政处罚事实清楚，程序合法。上诉人的上诉请求不能成立，不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定，判决驳回上诉，维持一审判决。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹 文/图）