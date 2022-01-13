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洛阳市社区健身中心：“三个亲民”受欢迎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 08:42

　　“连续锻炼3天，体重降了6斤，精力和体能越发充沛。有了家门口的健身中心，锻炼真方便！”23日下午，在涧西区鸿运小区内的南峰社区健身中心，小区居民张晓莹开心地说。

　　去年以来，我市与河南邓亚萍体育产业投资基金合作，规划建设、运营社区健身中心，截至目前，已有37个投入试运营或完成初步选址。这些社区健身中心的运营和服务等有哪些亮点？

　　“坚持‘距离亲民’‘价格亲民’‘服务亲民’，打造‘群众家门口的健身中心’，是我们建设、运营的基本原则。”洛阳市社区健身中心运营总负责人贾晶伟说。

　　精心选址，确保社区健身中心“距离亲民”是服务的第一步，而价格如何，是百姓最关心的问题。贾晶伟介绍，社区健身中心的运营按照“最低1天健身1元”的公益理念，以“365元年卡”“50元月卡”“5元次卡”的收费标准为居民提供公益性和经营性相结合的健身服务。

　　“虽然价格较低，但我们的专业服务丝毫不打折扣。”贾晶伟说，按照“普惠+增值服务=可持续运营”的理念，洛阳市社区健身中心和社区体育公园项目在中心城区以“居民小区、社区、片区”为单位，通过盘活城市绿地、社区闲置用房等空闲资源的方式，打造全民健身三级服务体系。

　　在项目设置上，社区健身中心根据空间特点设置标准场地或不规则场地，配置20多种健身项目，包括操舞、跑步、力量训练和乒乓球等室内健身项目及篮球、轮滑、旱冰、滑板等户外项目。

　　“每天9时至22时不打烊，一张卡全市通用，这样的服务实在贴心。”洛龙区居民王伟哲说，期待更多吸引年轻人的项目亮相社区健身中心。

　　贾晶伟表示，目前，社区健身中心选址工作正有序推进。下一步，他们将增设足球等常规项目，还将因地制宜设置一批“新、奇、特”的小众项目。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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