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最新方案公布！涉及洛阳市区小学、初中入学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2022.05.25 19:41

洛阳市2022年义务教育阶段学校招生入学工作方案

　　总体要求

　　坚持属地管理

　　义务教育招生入学工作实行以县区为主的管理机制，各县区人民政府依法承担辖区内义务教育阶段学校招生入学工作的主体责任，加大公办义务教育资源供给，科学制定区域内义务教育发展规划，确保义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买服务方式提供，坚决防止将政府实施义务教育的主体责任推向市场。

　　科学划定片区

　　各县区教育行政部门要按照“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，从实际出发，根据县域内适龄儿童少年人数、学校布局、办学条件、学位数量、交通状况等因素，科学合理确定义务教育学校的招生规模和划片入学范围，确保学生相对就近入学。教育资源相对均衡的地方，实行单校划片；教育资源不够均衡的地方，积极稳妥推进多校划片，招生片区范围要及时对外公布。各县区教育行政部门要加强同公安、住建等部门的协调合作，提前开展常住人口学龄子女入学需求预测、信息核查，对学校服务范围内出现常住人口中适龄儿童增多，学位供给紧张的情况，应提前向社会发布预警提示，合理引导家长预期。学校按照“房户一致”优先原则，排列先后顺序分类分批招生，切实落实优质普通高中招生指标分配到区域内薄弱初中的政策措施，引导义务教育阶段学生就近入学。

　　坚持免试入学

　　所有义务教育学校均应严格遵守义务教育免试入学规定，不得采取考试、评测或者委托校外培训机构采取考试、测试、面谈等形式选拔学生，不得将各种考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生入学的条件和依据。未经省级教育行政部门批准，不得设立实验班，严禁任何学校以实验班的名义“掐尖”招生。

　　坚持公民同招

　　严格落实中央关于规范民办义务教育发展和公民办义务教育学校同步招生的规定要求，坚持民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，原则上，民办学校的招生范围限于审批地行政区域；对市级审批的有寄宿条件的民办学校，可面向市辖区招生(孟津区、偃师区招生范围和方式不变)。全面实行公办民办学校同步招生，对报名人数超过招生计划的民办学校，实行电脑随机录取。

　　坚持公平公正

　　所有义务教育阶段学校招生统一使用“河南省义务教育招生服务平台”，开展学生信息采集和招生计划、招生范围、录取信息发布等工作，全面实行阳光招生、规范招生。各县区教育行政部门和学校要及时向社会公布义务教育阶段学校招生入学工作的相关信息，通过多种形式及时主动向社会公开招生方案、招生计划、招生范围、招生程序、报名条件、咨询方式等，建立健全监督举报制度，广泛接受学生、家长和社会的监督。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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