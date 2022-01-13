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“5·26我爱路”铁路安全宣讲进校园 提升学生安全意识
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 10:04

　　为进一步巩固铁路运输安全，提高铁路沿线居民的法制安全意识，23日上午，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所联合伊滨区李村镇、伊滨区教体局，深入部分中小学开展“5·26我爱路”法治安全科普宣讲活动。

　　铁路民警通过宣讲爱路知识、动画视频播放、有奖问答等形式，向广大师生介绍如何爱护铁路、安全出行，并通过典型案例讲解危害铁路安全的后果，让孩子们意识到铁路安全的重要性。

　　通过此次宣讲活动，进一步强化了学生们的法律意识和爱路、护路意识，增强了孩子们参与爱路、护路的积极性、主动性，大家承诺将当好法治宣传和维护铁路安全志愿者，为维护铁路安全贡献自己的力量。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 吴丹妮 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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