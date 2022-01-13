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洛阳市纪委监委：以主动监督推动营商环境持续好转
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 08:41

　　“惠企政策落地了没有？”“项目工程进展顺利吗？”“干部有没有不作为、慢作为、乱作为现象？”……

　　营商环境是城市发展的软实力。2021年以来，市纪委监委充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，将优化营商环境作为强化政治监督、开展“我为群众办实事”实践活动的重要内容，创造性实施“五每”工作法，要求全市纪检监察干部每人必联、每月必访、每事必督、每会必评、每案必改，深入各类企业听意见、解难题，以心换心、以督治堵，打通影响营商环境的一个个难点、痛点、堵点，倒逼干部作风转变、政务服务高效，以纪检监察干部的辛苦指数推动洛阳营商环境进一步好转。

　　退税款解了企业燃眉之急

　　“感谢纪委帮助我们公司协调退税款，钱虽然不多，却解了我们的燃眉之急，现在公司生产经营正常。”日前，大佳电器设备有限公司负责人高磊对回访的洛龙区纪检监察干部连声道谢。

　　当前，面对经济发展压力，各级政府出台了一系列惠企利企政策。监督推动惠企政策直达市场主体是纪检监察机关始终关注的重点。今年以来，市纪委监委紧盯“议而不决”“说而不做”“做而不实”等现象，由市纪委监委7名领导班子成员带队，督导检查涉企重点部门履职尽责、转变作风、惠企服务、问题办理等情况。全市纪检监察机关累计督导党政部门328家，发现并督促整改问题332个。紧盯主体责任落实，督促27家市直部门严格落实减税降费、“放管服效”改革、省级权限下放等惠企政策，围绕帮助企业解决实际问题、推动高质量发展情况等开展自查自纠，监督相关部门边查边纠、立行立改问题441个，有效解决了政策“棚架”等问题。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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