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@洛阳考生，2022年上半年河南省全国大学英语四、六级考试延期举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院官网 2022.05.19 17:37

　　洛阳报考全国大学英语四、六级考试的考生请注意！今日，河南省教育考试院官网发布公告称，鉴于目前疫情防控严峻形势，河南省原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试延期至9月17日进行。公告内容如下：

关于2022年上半年我省全国大学英语四、六级考试延期举行的公告

　　鉴于目前疫情防控严峻形势，为维护广大考生健康安全，经研究并报教育部有关部门批准，我省原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试延期至9月17日进行。考生报名仍然有效，不再另行组织报名。对不能参加延期考试的考生，可向报名考点申请退费，具体退费事宜另行通知。请各位考生关注河南省教育考试院(www.haeea.cn)和所在高校发布的相关信息，及时了解考试后续安排及要求。

　　因考试延期给各位考生带来的不便，敬请谅解！感谢广大考生的理解、支持和配合！

　　特此公告。

　　河南省教育考试院

　　2022年5月19日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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