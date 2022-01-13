@洛阳考生，2022年上半年河南省全国大学英语四、六级考试延期举行

今日，河南省教育考试院官网发布公告称，鉴于目前疫情防控严峻形势，河南省原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试延期至9月17日进行。

洛阳报考全国大学英语四、六级考试的考生请注意！今日，河南省教育考试院官网发布公告称，鉴于目前疫情防控严峻形势，河南省原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试延期至9月17日进行。公告内容如下：

关于2022年上半年我省全国大学英语四、六级考试延期举行的公告

鉴于目前疫情防控严峻形势，为维护广大考生健康安全，经研究并报教育部有关部门批准，我省原定于6月11日举行的全国大学英语四、六级考试延期至9月17日进行。考生报名仍然有效，不再另行组织报名。对不能参加延期考试的考生，可向报名考点申请退费，具体退费事宜另行通知。请各位考生关注河南省教育考试院(www.haeea.cn)和所在高校发布的相关信息，及时了解考试后续安排及要求。

因考试延期给各位考生带来的不便，敬请谅解！感谢广大考生的理解、支持和配合！

特此公告。

河南省教育考试院

2022年5月19日

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