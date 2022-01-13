官宣！洛阳2022年中考体育、实验操作和信息技术考试取消

按照国家和省、市疫情防控工作要求，为避免疫情传播风险，确保广大师生身体健康和生命安全，经市教育局综合研判，报请市政府同意，决定取消2022年我市中考体育、实验操作和信息技术考试，相应成绩不计入中招考试总成绩。
按照国家和省、市疫情防控工作要求，为避免疫情传播风险，确保广大师生身体健康和生命安全，经市教育局综合研判，报请市政府同意，决定取消2022年我市中考体育、实验操作和信息技术考试，相应成绩不计入中招考试总成绩。
按照国家和省、市疫情防控工作要求，为避免疫情传播风险，确保广大师生身体健康和生命安全，经市教育局综合研判，报请市政府同意，决定取消2022年我市中考体育、实验操作和信息技术考试，相应成绩不计入中招考试总成绩。
全市各初中学校要继续按要求开齐开足体育课，严格落实每天校园1小时体育活动，增进学生身体健康；同时要积极关注学生的心理变化，加强对考生和家长的宣传引导，主动释疑解惑，确保中考工作平稳有序。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605