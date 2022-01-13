官宣！洛阳2022年中考体育、实验操作和信息技术考试取消

按照国家和省、市疫情防控工作要求，为避免疫情传播风险，确保广大师生身体健康和生命安全，经市教育局综合研判，报请市政府同意，决定取消2022年我市中考体育、实验操作和信息技术考试，相应成绩不计入中招考试总成绩。

按照国家和省、市疫情防控工作要求，为避免疫情传播风险，确保广大师生身体健康和生命安全，经市教育局综合研判，报请市政府同意，决定取消2022年我市中考体育、实验操作和信息技术考试，相应成绩不计入中招考试总成绩。

全市各初中学校要继续按要求开齐开足体育课，严格落实每天校园1小时体育活动，增进学生身体健康；同时要积极关注学生的心理变化，加强对考生和家长的宣传引导，主动释疑解惑，确保中考工作平稳有序。