顺应“新老人”的养老新期待（洛谭说事）

去年退休的陈钢粮打算把轿车换成越野车，趁身体尚好游遍祖国的大好河山；大学教授薛瑞泽以60岁为“起点站”，重拾当年渴望而遗憾错过的爱好；喜欢书画的李三运60岁后为梦想而活，打算创办一个拓片博物馆……看晚报，一个个60后“新老人”正在打破“老”观念，拥抱新的老年生活。

去年退休的陈钢粮打算把轿车换成越野车，趁身体尚好游遍祖国的大好河山；大学教授薛瑞泽以60岁为“起点站”，重拾当年渴望而遗憾错过的爱好；喜欢书画的李三运60岁后为梦想而活，打算创办一个拓片博物馆……看晚报，一个个60后“新老人”正在打破“老”观念，拥抱新的老年生活。

“新老人”有新追求。未来10年，随着“婴儿潮一代”步入人生后半场，我国将年增约2500万新生代老年人，迎来史上最大“退休潮”。与传统老人相比，“新老人”的人生经历可这样概括：改革开放的青年，经济红利与网络兴起的中年，资产富足与移动互联的老年。他们大多“有钱有闲”，不再整日围着儿孙转、从儿女身上获得存在感，而是以积极的心态参与社会生活，对更高质量养老有需求、有期待、有愿景，这无疑将刷新传统的养老观念，改变养老产业和服务。

“新老人”正重新定义养老。近年，许多老年人退休不退场，把老年生活过得有滋有味。有的老年人冬天南下过冬，夏天北上避暑，试水旅游养老；有的老年人到山水乡村买房，每年住一两个月，体验田园养老；更多老年人一边居家养老享受亲情，一边接受体检、理发、洗澡等社区养老服务。更多老年人不再满足于生存型养老，开始追求自由、有品质的老年生活，传统的养老模式已被打破。把握好“新老人”的晚年生活新变化，拓展养老边界、扩大养老供给和升级养老服务，给政府、企业、社会出了一道新考题。

“新老人”已经登场，新变化亟待应对。深耕养老蓝海，致力老年友好，将因“新老人”的涌现而紧迫，也将拥有更多可能。顺应“新老人”的养老新期待，需要政府部门和市场各方携手，对养老产业和其他涉老产业进一步深耕、细分，提供有效供给、精准服务，推出数量更多、品质更好、层次多元的养老产品和服务，共同抹亮“新老人”金色晚年！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)