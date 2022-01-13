涉及9.78万人！洛阳开展村级山洪灾害防御集中演练【视频】

18日，洛阳在全市省定的2038个山洪灾害易发区开展村级山洪灾害防御集中演练。
18日，洛阳在全市省定的2038个山洪灾害易发区开展村级山洪灾害防御集中演练。
18日，洛阳在全市省定的2038个山洪灾害易发区开展村级山洪灾害防御集中演练。此次演练涉及10个县区、1498个行政村、9.78万人。
通过演练，进一步强化县、乡、村山洪灾害防御责任人职责，明确村级应急避险内容；重点检验山洪灾害防治非工程措施建设情况、应急组织协调能力、群众防灾自救能力等；引导各级干部熟知乡村山洪灾害防御预案内容，广大群众熟练掌握安全转移基本常识，确保遇到突发山洪灾害时能够做到“预测准、方向明、跑得快”，最大限度地减轻山洪灾害造成的损失，切实维护人民群众生命财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图/视频 通讯员 郑斐冉)
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