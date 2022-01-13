“脑瘫诗人”韩育铭正式成为洛阳市作协成员

“这是铭铭的一个心愿，没想到这么快就实现了。”17日上午，在老城区义勇街的一个老旧小区，“脑瘫诗人”韩育铭的母亲王彩霞激动地说。

“这是铭铭的一个心愿，没想到这么快就实现了。”17日上午，在老城区义勇街的一个老旧小区，“脑瘫诗人”韩育铭的母亲王彩霞激动地说。

王彩霞口中的“铭铭的心愿”，是韩育铭一直希望当一名作家、自己的作品能获得官方认可。韩育铭的故事经《洛阳晚报》首发后，被新华社、《光明日报》客户端转载报道，感动了全国众多网友，市文联及市作协关注到此事后决定“特事特办”，带着公章来到韩育铭家中，当场为他制作并颁发了作协成员证书，这也标志着韩育铭正式成为市作协成员。

韩育铭成为洛阳市作协成员

此前，本网以《“脑瘫诗人”韩育铭：以鼻为笔创奇迹》为题，讲述了脑瘫患者韩育铭自强不息的故事(详见《“脑瘫诗人”韩育铭：以鼻为笔创奇迹》)，感动了许多读者。这篇报道后被新华社、《光明日报》客户端转载报道，获得百万网友的关注。

“韩育铭的文章质量很高，符合我们作协的入会条件。”市作协主席赵克红表示，韩育铭让他感受到了当代青年自强不息的正能量，“我们作协主席团成员关注到此事后，集体赞同为这样一个不服命运的年轻人打开一扇窗”。

这趟前去，除为韩育铭“特事特办”制作并颁发作协成员证书外，赵克红还带着一点儿“私心”——“我为他专门买了一些名著，希望他勤奋写作，为我们洛阳文坛再添一些优秀的文学作品”。