“脑瘫诗人”韩育铭：以鼻为笔创奇迹

近日，27岁的韩育铭弯着背、曲着颈，用鼻尖在平板电脑上“戳”下他创作的这首名为《小兔子和玫瑰姑娘》的小诗。因为出生就患有重度脑瘫，韩育铭没有机会走进校园，他日常活动的全部区域就是家里的几十平方米，但文学为他打开了一扇窗。

“小兔子的花园里/住着性格内向的玫瑰姑娘/雨滴耐心地开导她/阳光温柔地抚慰她/微风多情地呼唤她/终于/玫瑰姑娘憋得满脸通红/想把心里话都说出来……”

近日，27岁的韩育铭弯着背、曲着颈，用鼻尖在平板电脑上“戳”下他创作的这首名为《小兔子和玫瑰姑娘》的小诗。因为出生就患有重度脑瘫，韩育铭没有机会走进校园，他日常活动的全部区域就是家里的几十平方米，但文学为他打开了一扇窗。

每天用鼻尖创作至少4个小时

韩育铭家在老城区义勇街一个小区，记者走进去时，他正在康复架上练习站立，全身止不住地颤抖。

“铭铭在锻炼，他每天都要在康复架前练2个小时。”韩育铭的母亲王彩霞说，站立对脑瘫患者来说是挑战，能对下肢起到很好的锻炼作用，但不是每个脑瘫患者都能坚持下来，“他强制自己每天练，已经坚持很多年了。”

王彩霞说，韩育铭每天至少创作4个小时。写1000多字对正常人来说很简单，但对于他来说，至少需要两天。

尽管如此，韩育铭仍然坚持写作。在由阳台改造成的书房里，摆着不少儿童文学杂志，这些都是他发表过作品的刊物。从2015年开始写作到现在，他创作的诗歌、小说等作品超120篇，其中有30余篇已经发表。

成长路上，励志故事和聪慧让人惊叹

在韩育铭励志故事的背后，是怎样的一条成长之路？

1995年，王彩霞在生韩育铭时，因产程过长导致胎儿缺氧，当时医生说，孩子大概率会留下后遗症。

“对于做父母的来说，没有放弃可言。”王彩霞说。韩育铭两三岁时，后遗症越来越明显，王彩霞夫妇开始带着他到全国各地看病，就连3岁生日他都是在病房中度过的。

后来，韩育铭在《我的故事》一文中回忆过这段时光。不过，那段日子也在他的记忆中洒下了一些温暖的柔光，比如第一次在天安门广场上看升旗仪式等，这些都为他日后的创作积累了素材。

转眼到了上学的年纪，因为韩育铭的情况特殊，身为教师的父亲和爷爷主动当起了他的家教，在家里教他读书认字。虽然身有残疾，但韩育铭的聪慧在那时就已显现。王彩霞说，当时，爷爷经常推着他在小区里看人下象棋，看了几次后，韩育铭就学会了，后来还主动要求要与爷爷“过招儿”，下着下着，“战胜”爷爷的次数也越来越多，“我们非常惊喜”。

在爱的包围下长大，用鼻尖创作纯净美好的童话

如果说韩育铭创造的奇迹有迹可循，那么它的根源一定是爱。

在韩育铭写的一篇纪念父亲的文章中，他解构了父亲对自己的影响。父亲从未把他当作“不正常的孩子”，在那个大多数孩子都还没有游戏机的时代，父亲就肯一次性花半个月的工资给他买游戏机，让他成为身边小朋友关注的焦点；在大家都用随身听听歌的时候，父亲又率先给他买了MP4，再次让他身边的同龄人羡慕……

2015年，为了鼓励韩育铭坚持写作，父亲给他买了一台平板电脑，这台电脑也成为他打开文学世界大门的钥匙。那一年，韩育铭20岁，他渴望被外界看到、听到。在摸索中，他发现自己可以用鼻尖触碰屏幕打字，便开始了创作。

又经过了几年的积累和准备，从2020年开始，韩育铭的作品陆续在《少年文艺》《小樱桃》《儿童文艺》等国内知名的刊物上发表。

父亲的爱、自己的梦想，是“最美的太阳”

就在韩育铭的人生之路要步入坦途之时，命运的打击又让他猝不及防。

今年3月，韩育铭的父亲因病去世在汝阳县支教的讲台上。韩育铭把这些难以言说的爱和痛都揉进了文字里。他说，坚持写作是他和父亲的约定，一定要坚持下去，完成父亲的心愿。

韩育铭也有自己崇拜的偶像和喜欢的歌曲，他最爱玩的游戏是王者荣耀，甚至在当地还有不错的积分排名。在他手机音乐的播放列表中，循环播放过数百遍张杰演唱的《最美的太阳》。

“抱着梦，往前飞，不逃避，不后退；是你让我变坚强，不怕受伤，因为有你在身旁……”这首歌的歌词仿佛唱出了这位脑瘫诗人的心声。韩育铭说，每次听这首歌时，除了让他想起父亲，还会给他许多前行的力量，因为父亲的爱和自己长期以来坚持的梦想，永远都是他“最美的太阳”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）