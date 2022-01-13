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“四大工程”25条措施！洛阳加快推动制造业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 19:12

　　12日，记者从洛阳市工信局获悉，按照市委部署要求，在市委第八巡察组倡议推动下，该局发布“落实‘136’工作举措推动制造业高质量发展25条措施”，聚焦制造业高质量发展主攻方向，以发展风口产业为主线，在统筹安全与发展的基础上，通过实施优势集群建设、产业转型提升、制造业融合发展、高成长性企业培育等“四大工程”，加快建设全国重要先进制造业基地。

　　在统筹疫情防控与产业发展，确保工业经济稳定运行上——

　　强化工业运行监测调度，确保2022年全市规模以上工业增加值增长8%，制造业增加值占生产总值比重达到1/3以上，工业经济运行主要指标高于全省平均水平；做好企业常态化疫情防控，督促企业落实疫情防控主体责任，建立重点工业企业“白名单”，重点保障其产业链、供应链稳定；加强应急物资产能储备管理，确保13家产能储备企业满足应急状况下全市重要防控物资需求；加强工业企业安全生产指导，推进安全应急产业发展。

　　在实施优势集群建设工程，提升产业竞争力上——

　　围绕6大产业方向13个风口领域，加快风口产业发展，强化风口产业引进培育；提升产业链发展水平，加快传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局，依托“双长制”增强产业链整体竞争力；壮大十大产业集群，力争到“十四五”末，培育1个两千亿级产业集群、2个千亿级产业集群、3个五百亿级产业集群、4个百亿级产业集群；加快工业项目建设，全年实施千万元以上重点工业项目500个，全年计划完成投资超600亿元；实施强化龙头企业产业链招商行动，聚焦主导产业上下游、左右链，精准开展产业链招商。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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