致敬“白衣战士”！1112名洛阳医务人员获赠个性化邮票

5月12日是国际护士节。今天上午，洛阳市邮政分公司联合洛阳市总工会举办了“大爱无疆 致敬英雄”个性化邮票捐赠仪式，首批1112名洛阳医务人员获赠个性化邮票。
5月12日是国际护士节。今天上午，洛阳市邮政分公司联合洛阳市总工会举办了“大爱无疆 致敬英雄”个性化邮票捐赠仪式，首批1112名洛阳医务人员获赠个性化邮票。
5月12日是国际护士节。今天上午，洛阳市邮政分公司联合洛阳市总工会举办了“大爱无疆 致敬英雄”个性化邮票捐赠仪式，首批1112名洛阳医务人员获赠个性化邮票。
记者获悉，为了向抗疫英雄学习，大力弘扬抗疫精神，中国邮政特别推出抗疫人员专享的个性化邮折——《万众一心 抗击疫情》，以“国家名片”的形式表彰医务人员在抗击疫情工作中做出的突出贡献。
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