江凌专题调研科技产业社区建设工作

11日，市委书记江凌专题调研科技产业社区建设工作，强调要聚焦洛阳重点产业集群，突出社区概念，完善配套设施，在全省率先打造一批高标准科技产业社区，更好聚合各类创新资源，加快创新发展步伐。

江凌在调研科技产业社区建设工作时强调

聚焦产业集群突出社区概念完善配套设施

更好聚合各类创新资源加快创新发展步伐

试点建设一批科技产业社区，是市委推进创新引领发展的重要抓手。11日，市委书记江凌专题调研科技产业社区建设工作，强调要聚焦洛阳重点产业集群，突出社区概念，完善配套设施，在全省率先打造一批高标准科技产业社区，更好聚合各类创新资源，加快创新发展步伐。

江凌先后到洛龙区光电科技产业社区、高新区信息技术科技产业社区、涧西区智能制造及大数据科技产业社区、西工区生命健康科技产业社区、老城区古都人工智能(计算机视觉)科技产业社区、瀍河区绿色科技产业社区等地，实地察看项目建设进展，与入驻企业负责人交流，听取各个科技产业社区整体布局、招商运营等情况介绍。他指出，要坚持试点先行、分批推进，深入做好产业分析，精准确定功能布局，引进专业园区运营商，坚决避免盲目建设，真正把科技产业社区打造成为高水平的创新平台、产业平台。

完善的中介服务，是科技产业社区的重要保障。江凌先后到信息技术科技产业社区的市智能装备制造产业知识产权运营中心，智能制造及大数据科技产业社区的科技中介超市、中原智造工业共享云平台等地察看，指出要深入研究企业需求，创新中介服务模式，不断增加中介服务数量、提升服务水平，切实发挥好中介组织的专业优势、专业作用。

江凌强调，科技产业社区是创新型产业发展的重要载体，对洛阳坚持以创新引领发展具有重要作用。要聚焦重点产业集群，坚持产业相对集中原则，紧盯产业上下游配套和同类企业集聚发展的规律，发挥十大产业集群龙头企业引领带动作用，在科技产业社区建设中，更加侧重引进培育一批关联性强、成长性好的“专精特新”中小企业，加快推动产业集群化发展。要更加突出社区概念，深入研究产业发展新形态、青年群体新需求，在建好孵化平台、产业园区的同时，更加注重营造社区人文交往生态，提供更完善的生活配套，打造更优质的共享空间，努力实现高科技产业、高品质生活的有机融合，真正把科技产业社区打造成洛阳吸引青年人才的重要载体和平台。要着力完善产业配套设施，坚持“市场主体运作、政府政策引导”的发展模式，深入研究各社区产业特点和群体需求，引入第三方专业机构，因地制宜科学布局资本市场、技术服务、检测中心、创业辅导等公共服务平台，让园区企业能在相对集中的空间里更加便捷地获得丰富的创新资源、良好的创新条件、一流的创新服务，为创新驱动发展提供有力保障。

王军、孙延文、张玉杰、侯占国、任丽君等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)