2022年“洛阳最美科技工作者” 即将启动公众投票

记者日前从市科协获悉，2022年“洛阳最美科技工作者”评选宣传活动将于9日启动公众投票，市民可通过“洛阳日报”微信公众号，为您心中的“洛阳最美科技工作者”点赞投票。

记者日前从市科协获悉，2022年“洛阳最美科技工作者”评选宣传活动将于9日启动公众投票，市民可通过“洛阳日报”微信公众号，为您心中的“洛阳最美科技工作者”点赞投票。

2022年“洛阳最美科技工作者”评选宣传活动由中共洛阳市委宣传部、中共洛阳市委组织部、洛阳市科协和洛阳市科技局等单位联合实施，旨在进一步弘扬新时代科学家精神，通过深入挖掘、广泛宣传一批优秀科技工作者典型，引导和激励广大科技工作者学习最美、争当最美，汇聚起创新引领发展的磅礴力量，积极投身社会主义现代化强市建设主战场，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌贡献力量。

据悉，本次评选活动按照富有先进性、典型性和代表性的原则，兼顾不同领域、不同行业、不同学科、不同年龄的科技工作者。前期经各相关单位推荐、专家评审，共评选出20人作为2022年“洛阳最美科技工作者”候选人。20名候选人均为长期从事科学研究、科学普及、科技推广、技术创新、成果转化等科技事业，为推动地方社会经济发展和学科建设做出突出贡献的优秀基层科技工作者。

5月9日8时至5月13日18时，您可通过“洛阳日报”微信公众号，回复“科技工作者”即可打开活动链接进行投票，点击候选人头像即可查看其简要事迹。需要注意的是，投票活动期间，每个电脑IP地址或手机微信号每天限投一次，每次可为10名候选人投票，超过10人无效。投票过程公开透明，投票结果公开显示，严禁刷票等一切形式的违规行为，如果发生违规行为，将取消该候选人的评选资格。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 陈佳琪）