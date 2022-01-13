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徐衣显与豫信电子科技集团总经理何航校一行举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 18:12

　　24日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的豫信电子科技集团总经理何航校一行举行工作会谈，双方就深化战略合作、成立合资公司、产业项目合作、携手做强做优数字经济等进行深入交流、达成广泛共识。

　　徐衣显代表市委市政府对何航校一行来洛考察表示欢迎。他说，进入新发展阶段，数字经济已经成为区域经济版图重构的强劲引擎，发挥着至关重要的作用。洛阳市委市政府高度重视数字经济发展，深入贯彻数字河南部署，大力实施数字化转型战略，抢抓数字化、智能化发展风口，加快推进数字产业化、产业数字化，围绕智慧城市、智能制造、电子商务、工业互联网等细分领域，初步构建了数字经济生态体系，为换道领跑、转型跨越注入新动能、厚植新优势。豫信电子科技集团作为省管一级骨干企业，是我省数字化转型战略的重要抓手和数字河南建设的中坚力量。希望双方充分发挥各自的资源优势、平台优势、投融资优势，抢抓数字经济战略机遇，选好突破口，做实着力点，在数字经济基础设施建设、智能制造、数字政府等更广领域、更深层次开展务实合作，尽快形成一批实质性合作成果，协力推动省委省政府重大战略部署在洛阳落地见效。洛阳市将为企业在洛投资兴业提供一流服务保障、打造一流营商环境，携手开创地企合作、共赢发展新局面。

　　何航校介绍了豫信电子科技集团相关情况，对洛阳的发展战略、发展前景给予高度评价，对双方深化务实合作充满信心，表示将把洛阳作为产业投资布局的重要战略支点，发挥自身行业龙头平台的技术、人才、资本等综合优势，推动更多优质数字产业项目落地洛阳，为建强副中心、形成增长极赋能助力。

　　双方一致同意推进战略合作，迅速组建工作专班，对成立合资公司、开展项目建设等进行具体对接，争取早日签约、早日落地。

　　豫信电子科技集团副总经理杨太文，市委常委、常务副市长孙延文等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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