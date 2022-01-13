4月30日起，洛阳市科学技术馆临时闭馆

刚刚，洛阳市科学技术馆微信公众号发布消息称，4月30日起临时闭馆，恢复开放时间另行通知。
刚刚，洛阳市科学技术馆微信公众号发布消息称，4月30日起临时闭馆，恢复开放时间另行通知。
刚刚，洛阳市科学技术馆微信公众号发布消息称，4月30日起临时闭馆，恢复开放时间另行通知，具体内容如下：
洛阳市科学技术馆临时闭馆公告
广大游客朋友们：
为了更好的服务广大市民，营造更好的展厅环境，洛阳市科学技术馆将进行展品升级改造及新展品前期布展工作，为确保参观游客的人身安全，洛阳市科学技术馆自2022年4月30日(星期六)起临时闭馆，恢复开放时间另行通知，请大家持续关注洛阳市科学技术馆微信公众号、洛阳市科学技术馆网站相关信息。
已预约的观众，请勿前往参观，由此给您带来的不便，敬请谅解！
洛阳市科学技术馆
2022年4月28日
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